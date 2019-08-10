بالفيديو.. ماذا قالت أم لابنها ذي الـ12 عاماً المطوِّف في الحج؟

عبرت أم عن فخرها واعتزازها بابنها ذي الـ12 عاماً الذي يعمل مطوفاً في الحج، ويقوم على خدمة وراحة ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة.
وأظهر مقطع فيديو نشره مركز “التواصل الحكومي” إجراء المطوف الصغير اتصالاً هاتفياً بوالدته من مشعر عرفات، حيث دعت الأم خلاله ابنها للمضي قدماً في هذا الطريق والتفاني في خدمة ضيوف الرحمن، متمنية له التوفيق والقبول.
من جهته، قال المطوف الصغير ويدعى “محمد بانه” إنه بدأ العمل كمطوف قبل 4 سنين وعندها كان عمره 8 سنوات، مبيناً أن والديه وإخوته هم من شجعوه على العمل خلال موسم الحج، لافتاً إلى أنه يقوم بتوزيع الوجبات والمياه والهدايا للحجاج، ويطوفهم في الحرم المكي.وفق “أخبار 24”.
في المملكة، صغارًا وكبارًا، نحن في خدمة الحجيج.. هذا محمد، مطوف، بعمر الـ 12 عامًا، رصدنا مكالمة هاتفية له مع والدته، في المكان الذي يحبّ، عرَفة. #العالم_في_قلب_المملكة pic.twitter.com/4WTPsEts3S
— التواصل الحكومي (@CGCSaudi) August 9, 2019