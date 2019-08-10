انطلاق أول رحلة دولية من مطار الملك عبدالعزيز الجديد إلى أبوظبي

انطلقت مساء أمس (الجمعة) أولى رحلات مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك عبر شركة الخطوط الجوية السعودية.
وكان قد سبق إطلاق الرحلة؛ نقل عمليات المراقبة الجوية بمطار جدة من برج المراقبة القديم إلى البرج الجديد، الذي يعد أطول برج مراقبة جوية في العالم بارتفاع 136 متراً.
يذكر أن الهيئة العامة للطيران كانت قد أعلنت أن أولى الرحلات الدولية من مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، ستنطلق في 9 أغسطس إلى 3 محطات جديدة، وهي مطارات أبو ظبي والبحرين ومسقط الدولية، عبر الخطوط الجوية السعودية، ذهاباً وإياباً.
في هذه اللحظات.. 3:00 صباحاً، يتم البدء بنقل عمليات المراقبة الجوية لـ #مطار_الملك_عبدالعزيز بجدة من برج المراقبة القديم إلى البرج الجديد الذي يعد أطول برج مراقبة جوية في العالم بارتفاع 136م.#ندير_الأجواء_لسلامتكم#الملاحة_الجوية_السعودية pic.twitter.com/uHgCGgWEg0
— خدمات الملاحة الجوية السعودية (@SANS_KSA) August 9, 2019
وفق “أخبار 24”.