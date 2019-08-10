وصول حجاج قطر على متن 8 رحلات جوية عبر مطارات جدة والمدينة والطائف

أكد مسؤول بالجوازات وصول الحجاج القطريين إلى الأراضي المقدسة خلال الأيام الماضية وحتى أمس (الجمعة)، لأداء فريضة الحج هذا العام، على متن 8 رحلات جوية من دول الخليج إلى مكة المكرمة.
وأوضح مدير جوازات مطار الملك عبد العزيز الدولي العقيد سليمان اليوسف، أن جميع القطاعات الحكومية بالمملكة قدمت للحجاج القطريين جميع الخدمات منذ لحظة وصولهم، لافتا إلى أن مطارات المدينة والطائف سجلت أيضا وصولهم.
وبيّن اليوسف وفقا لـ”الشرق الأوسط”، أن يوم أمس شهد أكبر حضور للحجاج من قطر، مشيرا إلى أنه في حال عدم حصوله على التصريح من دولة قطر، يحصل عليه الحاج لحظة وصوله إلى المملكة لتأدية مناسك الحج بشكل مباشر.
يذكر أن المملكة أعلنت رفضها محاولات تسييس الحج ووضع العراقيل أمام حجاج دولة قطر، داعية السلطات القطرية إلى عدم حجب رابط التسجيل المخصص لمواطنيها ومقيميها وتسهيل حجّهم.