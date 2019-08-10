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أخبار محلية > متحدثين بلغة تخصصاتهم.. شباب وشابات يترجمون مواد خاصة بالحج إلى ١٢ لغة‎ (فيديو)
10/08/2019   11:20 ص

متحدثين بلغة تخصصاتهم.. شباب وشابات يترجمون مواد خاصة بالحج إلى ١٢ لغة‎ (فيديو)

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تطوع مجموعة من الشبان والشابات بالمملكة لترجمة مواد التواصل الحكومي الخاصة بالحج إلى 12 لغة؛ لتسهيل إيصال تلك المواد إلى الحجاج من مختلف البلدان.

وأظهر مقطع فيديو، الشبان والشابات المشاركين في تلك المبادرة خلال تعريفهم بأنفسهم بلغة تخصصاتهم، التي شملت الإسبانية والإنجليزية والفرنسية واليابانية والكورية والتركية والصينية والروسية.

وأشاروا إلى أن تلك المبادرة الهدف منها خدمة الوطن في نقل صور حية ونماذج واقعية تجسد بصمات قادة المملكة، مقدمين الشكر للجهات المعنية على إتاحة تلك الفرصة لهم.وفق “أخبار 24”.

متحدثين بلغة تخصصاتهم.. شباب وشابات يترجمون مواد خاصة بالحج إلى ١٢ لغة‎ (فيديو)

أخبار محلية
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