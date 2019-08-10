متحدثين بلغة تخصصاتهم.. شباب وشابات يترجمون مواد خاصة بالحج إلى ١٢ لغة‎ (فيديو)

تطوع مجموعة من الشبان والشابات بالمملكة لترجمة مواد التواصل الحكومي الخاصة بالحج إلى 12 لغة؛ لتسهيل إيصال تلك المواد إلى الحجاج من مختلف البلدان.
وأظهر مقطع فيديو، الشبان والشابات المشاركين في تلك المبادرة خلال تعريفهم بأنفسهم بلغة تخصصاتهم، التي شملت الإسبانية والإنجليزية والفرنسية واليابانية والكورية والتركية والصينية والروسية.
وأشاروا إلى أن تلك المبادرة الهدف منها خدمة الوطن في نقل صور حية ونماذج واقعية تجسد بصمات قادة المملكة، مقدمين الشكر للجهات المعنية على إتاحة تلك الفرصة لهم.وفق “أخبار 24”.
إلى 12 لغة، شباب المملكة يتطوعون إلى ترجمة مواد #التواصل_الحكومي الخاصة بالحج، في مبادرة دشنها وزير الإعلام هذا العام. #العالم_في_قلب_المملكة pic.twitter.com/iN0CyXnJEb
— التواصل الحكومي (@CGCSaudi) August 9, 2019