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اخبار رياضية > بالصور.. الفريق الأول لكرة القدم بنادي #الشعلة يختتم معسكره الإعدادي
10/08/2019   4:46 ص

بالصور.. الفريق الأول لكرة القدم بنادي #الشعلة يختتم معسكره الإعدادي

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي #الشعلة  معسكره الإعدادي

 

بالصور.. الفريق الأول لكرة القدم بنادي #الشعلة يختتم معسكره الإعدادي

اخبار رياضية
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