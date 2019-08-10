مران تكتيكي للهلال استعداداً لمواجهة الأهلي آسيويا

أجرى لاعبو فريق الهلال مراناً اعتياديا مساء يوم الجمعة، تركز على الجانبين الفني والتكتيكي، استعداداً لمواجهة الأهلي.
ويلتقي الفريقان الثلاثاء المقبل، في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الهلال 4-2.
وقسم الجهاز الفني كافة لاعبي الفريق إلى مجموعتين، أدت كل واحدة منها تدريبات لياقية وتكتيكية، قبل أن يطبق المدرب رازفان لوشيسكو جملاً تكتيكية عبر مناورة على جزء من مساحة الملعب.وفق “أخبار 24”.
ويؤدي الفريق مراناً مغلقا في تمام السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة يوم السبت.