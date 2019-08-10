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اخبار رياضية > إيفانكوفيتش يجتمع بلاعبي الأهلي
10/08/2019   4:39 ص

إيفانكوفيتش يجتمع بلاعبي الأهلي

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عقد المدير الفني للنادي الأهلي، الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش اجتماعًا بلاعبي الفريق بقاعة المؤتمرات بمقر النادي، الجمعة.

وجاء الاجتماع قبل انطلاقة التدريبات مساء اليوم قدم من خلاله المدرب عرضًا مرئيًا تضمن كافة الملاحظات الفنية والأخطاء والأداء العام للفريق خلال مباراته الماضية أمام الهلال في ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال آسيا.

وشرح إيفانكوفيتش النهج الفني المراد تنفيذه في التدريبات استعدادًا لمواجهة الإياب أمام الهلال، الثلاثاء المقبل بالرياض.وفق “أخبار 24”.

وعمد المدرب خلال التدريبات إلى تكثيف الجرعات التكتيكية وأجرى مناورة فنية على كامل مساحة الملعب.

إيفانكوفيتش يجتمع بلاعبي الأهلي

اخبار رياضية
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