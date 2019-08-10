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اخبار رياضية > نفاد تذاكر إياب الهلال والأهلي بأقل من 24 ساعة
10/08/2019   4:39 ص

نفاد تذاكر إياب الهلال والأهلي بأقل من 24 ساعة

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نفدت تذاكر مواجهة فريق الهلال الأول لكرة القدم، وضيفه الأهلي ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، والتي تجمع الفريقين، الثلاثاء المقبل، على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

هذ، ونفدت تذاكر الدرجة الموحدة للأفراد والعائلات، بعد أقل من 24 ساعة على طرحها، فيما تبقت تذاكر المنصة للفئتين.

وكان الفريق العاصمي قد كسب مواجهة الذهاب، التي احتضنها ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، بأربعة أهداف مقابل هدفين.وفق “الرياضية”.

وينتظر أن تحدد المواجهة المتأهل إلى ربع نهائي البطولة القارية بشكل رسمي، حيث يواجه المتأهل من الفريقين، المتأهل من مواجهة الاتحاد وذوب آهان الإيراني.

نفاد تذاكر إياب الهلال والأهلي بأقل من 24 ساعة

اخبار رياضية
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