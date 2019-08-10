نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > البريك: انتظروني بعد 3 أسابيع
10/08/2019   4:37 ص

البريك: انتظروني بعد 3 أسابيع

+ = -
807

أعلن محمد البريك لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، الجمعة، أن فترة غيابه عن الملاعب ستمتد من ثلاثة إلى أربعة أسابيع، وذلك بعد تعرضه لتمزق في الرباط الجانبي للركبة، في تدريبات فريقه الأحد الماضي.

وظهر البريك في حساب النادي العاصمي في “سناب شات” أثناء وجوده في عيادة النادي الطبية، وقال: “الحمدلله اليوم أفضل.. إن شاء الله من ثلاثة إلى أربعة أسابيع وسأعود إلى الملاعب”.

وغاب البريك عن أولى مباريات فريقه في الموسم الجديد، عندما حل ضيفاً على الأهلي، الثلاثاء الماضي، ضمن مباريات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.وفق “الرياضية”.

البريك: انتظروني بعد 3 أسابيع

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885057609.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.