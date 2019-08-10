البريك: انتظروني بعد 3 أسابيع

أعلن محمد البريك لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، الجمعة، أن فترة غيابه عن الملاعب ستمتد من ثلاثة إلى أربعة أسابيع، وذلك بعد تعرضه لتمزق في الرباط الجانبي للركبة، في تدريبات فريقه الأحد الماضي.
وظهر البريك في حساب النادي العاصمي في “سناب شات” أثناء وجوده في عيادة النادي الطبية، وقال: “الحمدلله اليوم أفضل.. إن شاء الله من ثلاثة إلى أربعة أسابيع وسأعود إلى الملاعب”.
وغاب البريك عن أولى مباريات فريقه في الموسم الجديد، عندما حل ضيفاً على الأهلي، الثلاثاء الماضي، ضمن مباريات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.وفق “الرياضية”.