بالصورة.. «كرة الهاتريك» ترافق جوميز إلى التدريبات

شارك الفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم وهداف فريق الهلال جماهير ناديه لحظات توجهه إلى مقر تدريبات فريقه الجمعة، وبرفقته كرة الهاتريك في شباك الأهلي، واصفًا إياها بأفضل صديق له، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ووضع جوميز كرة دوري أبطال آسيا خلف حزام الأمان في سيارته الخاصة.
وكتب :« مع أفضل صديق، إلى التدريبات»، يأتي ذلك بعد أيام من تسجيله الثلاثية، وكأنه يذكر مجدداً بتألقه في مواجهة دور الـ16 التي خرج منها بكرة المباراة إثر أهدافه الثلاثة، يذكر أن جوميز حصل على أفضلية الأسبوع بعد نيله تقييماً بلغ 9.4 من 10.
الجدير بالذكر أن يوسف المساكني لاعب الدحيل القطري جاء ثانياً بتقييم 7.8 من 10، ثم عبد الفتاح عسيري لاعب الأهلي في المركز الثالث بتقييم 7.5 من 10، ثم المغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب النصر رابعاً بتقييم 7.5 من 10 أيضاً.
وفق “الرياضية”.