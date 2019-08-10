20 أغسطس.. الأهلي يدشن شراكة «أم جي موتور»

علنت إدارة النادي الأهلي، الجمعة، أنها ستدشن في 20 أغسطس الجاري، حفل توقيع رعاية شركة «أم جي موتور» لفريقه الأول لكرة القدم، بحضور أحمد الصائغ رئيس النادي، وتوم لي المدير التنفيذي لشركة سابك مونور الشرق الأوس الشركة الأم لعلامة «أم جي موتور»، وعدد من نجوم الفريق.
وأشار النادي الغربي في بيان بثه عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن حفل التدشين سيشهد الإعلان عن الخطوط العريضة للشراكة، كما سيتم وضع شعار الشركة على صدر قمصان الفريق.
من جهته، قال أحمد الصائغ، إن الشراكة مع «أم جي موتور»، ضمن خطط استثمارية عملت عليها إدارته خلال المرحلة الماضية، مؤكداً سعيها إلى زيادة مداخيل النادي المالية، من خلال زيادة نسبة المعلنين وتنويع الاستثمارات.وفق “الرياضية”.