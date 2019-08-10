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أخبار المناطق > مـقتل أكثر من 30 جندياً يمنياً في اشتباكات داخل لواء حماية رئاسية بعدن
10/08/2019   4:31 ص

مـقتل أكثر من 30 جندياً يمنياً في اشتباكات داخل لواء حماية رئاسية بعدن

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قتـل أكثر من 30 جندياً يمنياً أمس (الجمعة)؛ جراء مواجهات داخل معسكر اللواء الرابع حماية رئاسية في العاصمة المؤقتة عدن بين قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي وأخرى تابعة للرئاسة اليمنية.

وذكرت مصادر، وفقاً لـ”العربية نت”، أن انفجارات قوية هزّت عدن وسط اشتباكات عنيفة في جبل حديد بمديرية خور مكسر وسط المدينة.

وأضافت المصادر أن الاشتباكات بين الطرفين جرى خلالها استخدام مختلف أنواع الأسلحة في محيط اللواء الرابع حماية رئاسية.

يُشار إلى أن أعمال عنف وقعت اليومين الماضيين بين قوات انفصالية وقوات الحكومة الشرعية، على خلفية اتهامات لفصيل إسلامي تابع للحكومة بالتواطؤ في هجوم صاروخي على عرض عسكري بعدن.

مـقتل أكثر من 30 جندياً يمنياً في اشتباكات داخل لواء حماية رئاسية بعدن

أخبار المناطق
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