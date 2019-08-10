شاهد.. “الجوازات” تخصص فرقاً للتعرف على هويات المجهولين المنومين بالمستشفيات

أطلقت المديرية العامة للجوازات استعداداً لحج هذا العام، فرق الجوازات الميدانية المجهزة بحقائب الخصائص الحيوية المتنقلة إلى عدد من مستشفيات العاصمة المقدسة؛ للتعرّف على هويات المجهولين المنومين بتلك المستشفيات.
وتستهدف هذه الفرق الميدانية في الأيام المقبلة المستشفيات، وكذلك مراكز إرشاد التائهين داخل المشاعر المقدسة.
وتسعى المديرية العامة للجوازات لكل ما يخدم ضيوف الرحمن من لحظة دخولهم المملكة حتى مغادرتهم وقد أدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.وفق “أخبار 24”.
تعمل فرق الجوازات الميدانية المجهزة بحقائب الخصائص الحيوية المتنقلة داخل المشاعر المقدسة للتعرف على المنومين في المستشفيات ، كما تستهدف مراكز إرشاد التائهين داخل المشاعر المقدسة#الجوازات_في_خدمتكم#العالم_في_قلب_المملكة pic.twitter.com/NEW1GKVGXk
— الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) August 9, 2019