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أخبار محلية > شاهد.. “الجوازات” تخصص فرقاً للتعرف على هويات المجهولين المنومين بالمستشفيات
10/08/2019   4:31 ص

شاهد.. “الجوازات” تخصص فرقاً للتعرف على هويات المجهولين المنومين بالمستشفيات

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أطلقت المديرية العامة للجوازات استعداداً لحج هذا العام، فرق الجوازات الميدانية المجهزة بحقائب الخصائص الحيوية المتنقلة إلى عدد من مستشفيات العاصمة المقدسة؛ للتعرّف على هويات المجهولين المنومين بتلك المستشفيات.

وتستهدف هذه الفرق الميدانية في الأيام المقبلة المستشفيات، وكذلك مراكز إرشاد التائهين داخل المشاعر المقدسة.

وتسعى المديرية العامة للجوازات لكل ما يخدم ضيوف الرحمن من لحظة دخولهم المملكة حتى مغادرتهم وقد أدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.وفق “أخبار 24”.

شاهد.. “الجوازات” تخصص فرقاً للتعرف على هويات المجهولين المنومين بالمستشفيات

أخبار محلية
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