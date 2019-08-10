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أخبار محلية > بالفيديو.. خالد الفيصل: عربات نقل الحجاج المرضى مُجهزة بمعدات لا توجد إلا في غرف العناية المركزة
10/08/2019   4:30 ص

بالفيديو.. خالد الفيصل: عربات نقل الحجاج المرضى مُجهزة بمعدات لا توجد إلا في غرف العناية المركزة

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قال رئيس لجنة الحج المركزية أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، إن الخدمات المقدمة للحجاج المرضى حتى يتمكنوا من إتمام مناسكهم لا يمكن أن تحدث إلا في المملكة.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقده أمس (الجمعة) أن سيارات الإسعاف التي تنقل المرضى الذي لا يستطيعون الوقوف بأنفسهم في عرفات مجهّزة بمعدات وأجهزة إنعاش لا توجد إلا في غرف العناية المركزة.

وأشار إلى أن الحجاج ينقلون من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، ثم ينقلون بعد ذلك من المستشفيات إلى المشاعر المقدسة، ويتلقون أثناء ذلك أفضل خدمات الرعاية الصحية.

وأكد الأمير خالد الفيصل أن من حق كل مواطن سعودي أن يفخر بهذه الخدمات الكبيرة المقدمة لضيوف الرحمن، مختتماً مؤتمره الصحفي بعبارته الشهيرة: “ارفع راسك أنت سعودي”.وفق “أخبار 24”.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة تسيّر كل عام قافلة من عربات الإسعاف الناقلة للحجاج المرضى، يرافقهم عدد كبير من الأطباء والممرضين والطواقم الطبية.

بالفيديو.. خالد الفيصل: عربات نقل الحجاج المرضى مُجهزة بمعدات لا توجد إلا في غرف العناية المركزة

أخبار محلية
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