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أخبار الخرج > الامير سلطان بن سعود يعزي أبناء الفقيد إبراهيم الطليان
09/08/2019   10:35 م

الامير سلطان بن سعود يعزي أبناء الفقيد إبراهيم الطليان

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زار صاحب السمو الأمير سلطان بن سعود أبناء الفقيد إبراهيم بن سعد بن سالم الطليان – يرحمه الله – في منزلهم للقيام بواجب العزاء وكان في استقباله أبناء الفقيد العقيد متقاعد خالد بن إبراهيم الطليان والعميد سلمان بن إبراهيم الطليان الاستاذ عبدالله بن ابراهيم الطليان والاستاذ سعد بن ابراهيم الطليان والاستاذ يزيد بن ابراهيم الطليان والاستاذ عبدالاله بن ابراهيم الطليان والاستاذ عبدالهادي بن ابراهيم الطليان . أثنى سمو الأمير على ما عُرف به الفقيد من ذكر طيب وسيرة عطره ، وأوصاهم بالتكاتف والسير على ما مشى به والدهم يرحمه الله ، سائلا الله عز وجل ان يغفر له ويسكنه فسيح جناته .

الامير سلطان بن سعود يعزي أبناء الفقيد إبراهيم الطليان

أخبار الخرج, مجتمع الخرج
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