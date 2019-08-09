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أخبار محلية > متحدث أمن الدولة: من لم يرتدع بقداسة الزمان والمكان ستردعه قوات الأمن السعودية
09/08/2019   8:08 م

متحدث أمن الدولة: من لم يرتدع بقداسة الزمان والمكان ستردعه قوات الأمن السعودية

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قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة أمن الدولة اللواء بسام عطية إن قوات الأمن السعودية اكتسبت على مدى السنوات السابقة خبرات في التعامل مع أكثر الجرائم شراسة.

وأكد أن من تسول له نفسه محاولة تنفيذ أي تخريب في الحج ولم يرتدع بقداسة الزمان والمكان، فإن قوات الأمن السعودية كفيلة بردعه.

وشدد اللواء عطية على أن الهاجس الكبير لأمن الدولة هو تحقيق متطلبات الحجاج الأساسية وتوفير الراحة التي تضمن له أداء مناسكه بيسر وسهولة، وإلا فالأمن محفوظ بالله ثم باستعداد قوات الأمن.

وفق “أخبار 24”.

متحدث أمن الدولة: من لم يرتدع بقداسة الزمان والمكان ستردعه قوات الأمن السعودية

أخبار محلية
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