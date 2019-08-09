عبّر حجاجٌ يسافرون لأول مرة بقطار الحرمين السريع من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة لبدء مناسك الحج عن سعادتهم بالقطار والرحلة والخدمات المقدمة لهم.
وأكد الحجاج المسافرون على متن القطار أنه يوفر عليهم مشقة السفر، مشيدين بجهود حكومة المملكة، حيث أصبح السفر أكثر راحة وأقل وقتاً بعد أن كان يستغرق 5 ساعات ونصف الساعة سابقاً.
ويعتبر القطار من أضخم مشاريع النقل في الشرق الأوسط، وهو أول قطار كهربائي سريع في المنطقة بأكملها، بطول مسار 450 كلم، ويربط 5 محطات هي مكة المكرمة، جدة، مطار الملك عبدالعزيز الدولي، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، والمدينة المنورة، وبسرعة 300 كلم/ ساعة.
وفق “أخبار 24”.