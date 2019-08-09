التشهير والسجن وغرامات بنصف مليون ريال بحق 7 مواطنين قاموا بنقل حجاج مخالفين

أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية الموسمية في مداخل مكة المكرمة 7 قرارات إدارية بحق سبعة مواطنين مخالفين لتعليمات نقل الحجاج، وذلك بقيامهم بنقل حجاجٍ غير نظاميين لا يحملون تصاريح حج .
وتضمنت العقوبات التشهير والسجن والغرامة المالية، بالإضافة إلى المطالبة قضائياً بمصادرة المركبات المستخدمة في عمليات النقل.
وتساوت عقوبات السجن للمواطنين الـ7، حيث صدر قرار بسجن كل منهم 15 يوماً، فيما تراوحت الغرامات بين 20 ألفاً و130 ألف ريال، ووصل مجموعها إلى 500 ألف ريال، فيما ستتم المطالبة قضائياً بمصادرة مركبة واحد منهم فقط.وفق”أخبار 24″.
ودعت “الجوازات” المواطنين والمقيمين كافة إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، ومبادرة من يرغب منهم الحج بالحصول على التصريح اللازم ووفق الإجراءات النظامية.