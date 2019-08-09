مجلس صلح في بيت الشيخ ابوسكيتة

تم بفضل الله وإحسانه ثم بدعم مولانا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سلمه الله تم
عقد مجلس صلح بين سعودي ومقيم يمني في مجلس الشيخ خالد بن هادي ابو سكيتة الزهيري القحطاني بحضور الشيخ عامر بن حزام بن معضد ال خرصان رئيس مركز الرفيعة والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي الخالدي والشيخ نايف بن مشعان ال عميان واللواء عبدالواحد الدعام والشيخ عايض بن عبدالله بن قدان الزهيري والشيخ ناجي بن محمد الصخابرة والشيخ والشيخ مسفر بن ناصر بن لويف ال فهاد والشيخ محمد بن عبدالواحد الدعام والشيخ عجيان بن مقوي الضورة ال عاطف والشيخ عبدالباسط بن عبدالواحد الدعام والشيخ علي الاحمري والشيخ صالح بن علي الوايلي والشيخ عبدالله بن عبدالعزيز العثمان والشيخ صالح بن علي المفلوج المري والشيخ فلاح بن جروان بن مرهان ال عبدان وأعيان اخرون ، وقد انتهى مجلس الصلح بتنازل الطرفين لوجه الله عزوجل ثم لوجوه الشيوخ الحاضرين بدون قيد ولا شرط ولا مقابل .
وبهذه المناسبة قال الشيخان ابن خرصان والعقيلي نحمد الله عزوجل على إتمام هذا المجلس كما نشكر حكومتنا الرشيدة بقيادة مولانا خادم الحرمين الشريفين وسيدنا سمو ولي العهد رعاهما الله واللذان يدعمان مثل هذه المجالس ويباركها ، وهي مجالس تطوعية إنسانية تشمل كافة طبقات المجتمع السعودي من المواطنين والمقيمين ،كما نشكر الشيخين خالد ابو سكيتة وعبدالباسط الدعام على جهودهما في هذه القضية ، ونشكر بقية الشيوخ وأطراف القضية ، وقال الشيخان ابن خرصان والعقيلي وبمناسبة قرب حلول عيد الاضحى المبارك نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الى مقام مولانا خادم الحرمين الشريفين وسيدنا سمو ولي العهد رعاهما الله والاسرة السعودية الحاكمة والشعب السعوي والأمتين العربية والإسلامية ، وتهنئة خاصة لصحيفة الخرج الاكترونية بقيادة مدير تحريرها الإعلامي المتميز الاستاذ سعود الضحوك ، وكل عام وانتم بخير .