أظهر مقطع فيديو مؤذني المسجد الحرام بمكة المكرمة وهم يؤدون التكبيرات بأصواتهم الشجية، بمشاركة شيخ مؤذني المسجد الحرام الشيخ علي أحمد ملا.
ويشرع التكبير في عيد الفطر بعد غروب الشمس إلى الفراغ من الخطبة، وفي العيد الأضحى من دخول شهر ذي الحجة إلى غروب شمس آخر أيام التشريق (13 يومًا).
ويرصد الفيديو التكبيرات بأصوات المؤذنين: علي أحمد ملا، محمد شاكر، ماجد العباس، أحمد نحاس، عصام خان، أحمد خوجة، سعيد فلاتة، حسين شحات، هاشم السقاف، سامي ريس، سهيل حافظ، محمد باسعد، محمد العمري، إبراهيم مدني، تركي الحسني، عبدالله باعفيف.
وفق “أخبار 24”.