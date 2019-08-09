اكتمال المرحلة الأولى لوصول الحجاج إلى منى.. و”قاضي”: أي جهة تمنع مواطنيها من الحج تتحمل مسؤوليتها أمام الله

قال المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة حاتم قاضي إن أي جهة تمنع مواطنيها من أداء مناسك الحج تتحمل مسؤوليتها أمام المولى عز وجل.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الثاني للجهات المشاركة في حج 1440 الذي عقد اليوم (الجمعة) بالمركز الوطني للعمليات الأمنية بمكة المكرمة.
من جهته، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي اكتمال المرحلة الأولى لوصول الحجاج إلى مشعر منى، ووصول بعض طلائع الحجاج إلى مشعر عرفات، مبيناً أن عمليات النقل ستتواصل على مدار اليوم.
وأوضح المتحدث الرسمي للأمن العام في الحج العميد سامي الشويرخ أن جميع خطط إدارة وتنظيم الحشود تسير وفق المخطط لها، وأن كافة المحاور والخطط والطرق الرئيسية المعدة مسبقاً مهيأة تماماً لاستقبال الحجاج.
وأبان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد بن خالد العبد العالي أن الوزارة قدمت خدمات الطورائ لأكثر من 20 ألف حاج، وخدمات التنويم لـ 1096 حالة، وأن العيادات الخارجية استقبلت 4617 حالة، والمراكز الصحية أكثر من 103 آلاف حالة.وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن الحالة العامة الصحية لحجاج بيت الله الحرام مطمئنة، مبيناً أن وزارة الصحة تمكن حجاج مرضى الفشل الكلوي وجميع المرضى من أداء نُسكهم من خلال توفير سيارات إسعافية تنقلهم بين المشاعر المقدسة.