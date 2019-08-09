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أخبار محلية > أكثر من 213 ألفاً من حجاج الداخل قدموا إلى مكة المكرمة حتى صباح اليوم
09/08/2019   4:47 م

أكثر من 213 ألفاً من حجاج الداخل قدموا إلى مكة المكرمة حتى صباح اليوم

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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن عدد حجاج الداخل الذين دخلوا مكة المكرمة حتى الساعة 9 من صباح اليوم الجمعة الثامن من ذي الحجة 1440هـ بلغ 213455 حاجاً.

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء، أن الرقم المذكور لا يشمل حجاج الداخل من مكة المكرمة، مضيفة أنها ستعلن في صباح يوم غدٍ التاسع من ذي الحجة عن إجمالي الحجاج بما فيهم حجاج الداخل الذين قدموا من مكة.

يذكر أن اليوم الجمعة الثامن من ذي الحجة هو يوم التروية، الذي ينفر فيه الحجيج إلى منى استعداداً للذهاب إلى الوقوف بعرفة غداً في التاسع من ذي الحجة.وفق “أخبار 24”.

أكثر من 213 ألفاً من حجاج الداخل قدموا إلى مكة المكرمة حتى صباح اليوم

أخبار محلية
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