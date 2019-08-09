الكشف عن جزء آخر من أقدم تسجيل لتلاوة قرآنية سُجلت بمكة قبل 135 عاماً ‎

نشرت دارة الملك عبدالعزيز تسجيلاً صوتياً لتلاوة قرآنية نادرة يعود تاريخها لعام 1301 الموافق 1884م، سجلت بمكة المكرمة.
ووصفت الدارة التسجيل بأنه وثيقة تاريخية مهمة، سجلها المستشرق الهولندي كريستيان سنوك هورخرونيه، في مكة المكرمة بعد إعلان إسلامه، وهي تلاوة لثلاث آيات من سورة فصلت.
يذكر أنه كان قد نشر في وقت سابق تلاوة مماثلة لسورة الضحى، سجلت في نفس العام بمكة المكرمة، بصوت يبدو أنه لذات الشيخ.
#فيديو الدارة|📺
بعد أن جهر الصحابي عبدالله بن مسعود بالقرآن في مكة المكرمة أصبح مسموعاً من الجميع وروحاً للكون تلين له كل القلوب.. هنا تقدم لكم #دارة_الملك_عبدالعزيز أقدم تسجيل لتلاوة من القرآن سجلها الهولندي سنوك في مكة عام ١٣٠١هـ (١٨٨٤م) بعد إعلان إسلامه.. وثيقة تاريخية مهمة pic.twitter.com/7xOzFzlPVo
— دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) August 7, 2019
وفق “أخبار 24”.