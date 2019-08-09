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أخبار محلية > الكشف عن جزء آخر من أقدم تسجيل لتلاوة قرآنية سُجلت بمكة قبل 135 عاماً ‎
09/08/2019   4:46 م

الكشف عن جزء آخر من أقدم تسجيل لتلاوة قرآنية سُجلت بمكة قبل 135 عاماً ‎

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نشرت دارة الملك عبدالعزيز تسجيلاً صوتياً لتلاوة قرآنية نادرة يعود تاريخها لعام 1301 الموافق 1884م، سجلت بمكة المكرمة.

ووصفت الدارة التسجيل بأنه وثيقة تاريخية مهمة، سجلها المستشرق الهولندي كريستيان سنوك هورخرونيه، في مكة المكرمة بعد إعلان إسلامه، وهي تلاوة لثلاث آيات من سورة فصلت.

يذكر أنه كان قد نشر في وقت سابق تلاوة مماثلة لسورة الضحى، سجلت في نفس العام بمكة المكرمة، بصوت يبدو أنه لذات الشيخ.

وفق “أخبار 24”.

الكشف عن جزء آخر من أقدم تسجيل لتلاوة قرآنية سُجلت بمكة قبل 135 عاماً ‎

أخبار محلية
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