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أخبار المناطق > مقتَل إبراهيم الحوثي شقيق زعيم المليشيات الحوثية في اليمن
09/08/2019   4:46 م

مقتَل إبراهيم الحوثي شقيق زعيم المليشيات الحوثية في اليمن

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أعلنت المليشيات الحوثية في اليمن اليوم (الجمعة) مقتَل القيادي إبراهيم بدر الدين الحوثي، شقيق زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي.

وأصدرت المليشيا بيانا نعت فيه القيادي إبراهيم الحوثي، الذي قالت إنه قُتل بعملية اغتيال، ولم يذكر البيان تفاصيل أخرى عن ظروف مقتله.

وذكرت مصادر، أن كمينا مسلحا استهدف موكب شقيق زعيم مليشيات الحوثي على مدخل صنعاء الشمالي قبل يومين.وفق “أخبار 24”.

وشارك إبراهيم بدر الدين الحوثي في عملية الانقلاب على الشرعية في اليمن، ويعد إحدى أذرع شقيقه عبدالملك الحوثي زعيم المليشيا الانقلابية.

مقتَل إبراهيم الحوثي شقيق زعيم المليشيات الحوثية في اليمن

أخبار المناطق
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