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أخبار المناطق > الفهد يلتقي الكشافة المساندين بمستشفى الطوارئ في مشعر منى
09/08/2019   1:15 م

الفهد يلتقي الكشافة المساندين بمستشفى الطوارئ في مشعر منى

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التقى المشرف العام على معسكرات الخدمة العامة التي تُقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، مساء اليوم الخميس، أفراد الكشافة المساندين في مستشفى الطوارئ في مشعر منى.
ودعا الفهد الكشافة والجوالة خلال اللقاء الذي حضره قائد عام المعسكرات الدكتور صالح بن رجاء الحربي ، ومسؤول شؤون المجموعات الدكتور عبدالله بن عمر بن جحلان،  إلى أهمية بذل الجهد مع أطقم المستشفى لخدمة ضيوف الرحمن من مراجعي المستشفى والمنومين فيه ورعايتهم والاهتمام بهم، والاستفادة من المهارات والبرامج التدريبية المتميزة التي تلقوها قبل مباشرتهم للخدمة التطوعية بالمستشفى، والعمل وفق قيم وتعاليم العقيدة الإسلامية السمحة لتقديم خدمات متميزة، وتوحيد الجهود مع موظفي المستشفى للإسهام في كل مامن شأنه خدمة الحاج.

 

 

الفهد يلتقي الكشافة المساندين بمستشفى الطوارئ في مشعر منى

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