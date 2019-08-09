صيني يضبط إياب الهلال والأهلي

كشفت لـ«الرياضية» مصادر خاصة، الخميس، أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قرر تعيين طاقم تحكيم صيني لمواجهة الهلال والأهلي، التي ستجمع الفريقين الثلاثاء المقبل، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، على ملعب جامعة الملك سعود.
وبحسب ذات المصادر، سيقود الدولي الصيني ما نينج المواجهة كحكم ساحة، يساعده كل من شي شيانج وساو يي، فيما ستولى السيريلانكي ديلان بيريرا مهمة الحكم الرابع.
وكان الفريق الهلالي قد حقق انتصاراً عريضاً في مواجهة الذهاب على مضيفه الأهلي، بفوزه بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمعهما، أمس الأول، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.