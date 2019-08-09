النصر يوقع عقدين احترافيين مع الحارسيّن الشمري والعقيدي

وقعت إدارة نادي النصر برئاسة الدكتور صفوان السويكت مساء اليوم الخميس، عقدين احترافيين مع الحارسيّن عبدالرحمن الشمري ونواف العقيدي، لخمسة سنوات لكلٍ منهما.
وذلك حسبما أعلن المركز الإعلامي بنادي النصر عبر بيان في حساب النادي الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
ومن ناحية أخرى، واصل لاعبو فريق النصر تدريباتهم مساء اليوم الخميس في إطار التحضير للقاء الوحدة الإماراتي الاثنين في أبوظبي بإياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا ، وشهد مران النصر حضور رئيس النادي صفوان السويكت والمشرف على الكرة عبدالرحمن الحلافي.وفق “أخبار 24”.
وطبق المدرب روي فيتوريا مجموعة تدريبات تنوعت ما بين البدني والتكتيكي.