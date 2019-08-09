بعد انتقال عموري للجزيرة.. المريسل ينشر مقاطع فيديو معلقاً: حزين لأجل جماهير الهلال

نشر الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، مقاطع فيديو، عقب إعلان انضمام الإماراتي عمر عبدالرحمن “عموري” للجزيرة الإمارتي، معلقاً بالقول إنه حزين من أجل جماهير الهلال التي بحّ صوتها على “تويتر” للمطالبة ببقاء اللاعب في الهلال.
وتتضمن المقاطع التي نشرها المريسل عبر حسابه على “تويتر” جماهير الهلال وهي تطالب رئيس النادي فهد بن نافل بعدم التفريط في عموري، معلقاً بالقول: “أنا حزين لأجل جمهور نادي الهلال، الذي انبح صوته في تويتر يطالب باللاعب عموري، أنا بالفعل حزين لأجلكم”.
وأشار إلى أن ما يحدث لجماهير الهلال من تجاهل لأصواتها ومطالبها أمر مستغرب، مجدداً قوله إنه حزين بالفعل لهذه الجماهير.وفق “أخبار 24”.