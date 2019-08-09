“المرور” يبدأ تطبيق إيقاف الخدمات عن المتأخرين في سداد المخالفات في هاتين الحالتين

أفادت مصادر بأن الإدارة العامة للمرور شرعت في تطبيق المادة 75/ 3 من نظام المرور المحدّث، والتي تحيل المتأخرين في تسديد المخالفات المرورية للمحكمة المختصة للنظر في إيقاف خدماتهم.
وأوضحت أن تعميما صادرا عن قائد شرطة العاصمة المقدسة بناءً على برقيتين من وزيري الداخلية والمالية ببدء تطبيق المادة المذكورة، بحيث يتم إيقاف الخدمات عمَن تجاوزت مخالفاتهم المرورية 20 ألف ريال، أو مضى عليها 6 أشهر دون سدادها.
يذكر أن المادة تنص على تبليغ المخالف بوجوب السداد خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما فإذا لم يقم بالسداد يحال للمحكمة للنظر في إيقاف الخدمات التي تقدم له أو بعضها، وذلك لتلافي تراكم المخالفات وضبط السلامة المرورية.وفق “أخبار 24”.