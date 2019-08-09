رئيس هيئة الرياضة يوجه بتشكيل لجنة فنية للوقوف على الملعب المنحوت في جبال الحشر بجازان

كشف مدير هيئة الرياضة بمنطقة جازان إبراهيم رياني، عن أن رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وجه بتشكيل لجنة فنية لزيارة الملعب الرياضي الذي نحته مواطن في جبال الحشر على طريقة المسارح الرومانية القديمة.
وأضاف رياني، وفقاً لـ”سبق”، أن الفريق الفني سيزور الملعب المنحوت في صخور جبال الحشر بشرق منطقة جازان، وسيرفع بعد الوقوف عليه تقريراً مفصلاً عنه لرئيس الهيئة العامة للرياضة.
ورغم أن العمل لا يزال جارياً في الملعب الذي شرع في بنائه المواطن محمد حربان الحريص عام 2003، إلا أنه استضاف عدة دورات رياضية منذ عام 2006، ويستضيف منذ 5 سنوات بطولة معتمدة باسم أمير المنطقة، وهو يتسع لما يقرب من 20 ألف متفرج، لكنه بحاجة للزراعة والإنارة بشكل كامل واستكمال أروقته.