قوات “التحالف” تسقط طائرة مسيّرة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه أبها

تمكّنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن مساء أمس (الخميس) من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار “مسيّرة”، أطلقتها المليشيات الحوثية من محافظة صنعاء باتجاه أبها.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن جميع محاولات المليشيات الحوثية بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل.
وشدد على أن التحالف يتخذ كل الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين، كما أن المحاولات المتكررة تعبّر عن حالة اليأس لدى المليشيا وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومَن يقف وراءها.وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن استمرار تبني مليشيا الحوثي للنجاحات الوهمية عبر إعلامها المضلل يؤكد حجم الخسائر التي تتلقاها وحالة السخط الشعبي تجاهها، مشدداً على استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا لتحييد وتدمير هذه القدرات بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.