كيف تضمن اختيار أضحية سليمة؟

أوضح مدير إدارة الثروة الحيوانية بفرع وزارة البيئة في الأحساء الدكتور نبيل المسلم معايير اختيار الأضحية المناسبة.
وأفاد بأن الأضحية يجب أن تكون مطابقة للمواصفات الشرعية، وأن يكون الشعر والصوف سليمين غير متساقطين، والأنف نظيفاً ورطباً وليس به أي تقرحات.
كما يجب أن يكون فم الأضحية سليماً دون تشققات والأسنان سليمة على حسب العمر، وأن تكون العينان لامعتين برّاقتين دون التهابات أو احمرار، والقوائم سليمة لا يوجد بها جروح أو كسور، مع مراعاة السن المحددة شرعاً بأن يكون جذعاً من الضأن، أو ثنيةً من غيره، والمسنة الثنية فما فوقها، والجذعة ما دون ذلك.وفق “أخبار 24”.
وأشار الدكتور المسلم، إلى أن نظام الثروة الحيوانية ينص على عدم ذبح الإناث إلا بعد الحصول على أذن الذبح، ناصحاً الجميع بالذبح في المسالخ المعتمدة للحفاظ على البيئة والثروة الحيوانية والصحة العامة.