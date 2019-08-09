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أخبار محلية > التحالف: إسقاط طائرة مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه جازان‎
09/08/2019   2:39 ص

التحالف: إسقاط طائرة مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه جازان‎

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صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد تركي المالكي بأن قوات التحالف تمكنت مساء اليوم (الخميس) من اعتراض طائرة مسيرة وإسقاطها.

وأوضح أن الطائرة أطلقتها الميليشيا الحوثية من محافظة عمران داخل الأراضي اليمنية، وكانت تستهدف مدينة جازان.

وأكد المالكي أن استمرار الميليشيا في إطلاق الطائرات المسيّرة يعبر عن إفلاسها ونهجها غير الأخلاقي في استخدام الأعمال الإرهابية ومحاولة استهداف المدنيين.وفق “أخبار 24”.

وشدد على استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي والإنساني وقواعده العرفية.

التحالف: إسقاط طائرة مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه جازان‎

أخبار محلية
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