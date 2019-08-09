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أخبار محلية > التحالف: سقوط صاروخ باليستي في محافظة حجة‎
09/08/2019   2:37 ص

التحالف: سقوط صاروخ باليستي في محافظة حجة‎

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قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد تركي المالكي إن الميليشيا الحوثية أطلقت صاروخاً باليستياً من محافظة حجة.

وأوضح أن الصاروخ الذي أطلق مساء أمس الأربعاء باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق في “سوق الربوع سقط داخل المحافظة نفسها.

وأشار العقيد المالكي إلى إطلاق الحوثيين في 20 يونيو 2019م صاروخاً باليستياً من داخل حرم جامعة الإيمان في صنعاء وسقوطه في محافظة الجوف وسط التجمعات السكانية.وفق “أخبار 24”.

وأكد المتحدث باسم التحالف أن هذه المحاولات العبثية واستخدام الحوثيين للأعيان المدنية في عمليات الإطلاق استمرار لانتهاكاتهم للقانون الدولي الإنسان وقواعده العرفية.

وشدد المالكي على أن قيادة التحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد قدرات الحوثيين وتدميرها.

التحالف: سقوط صاروخ باليستي في محافظة حجة‎

أخبار محلية
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