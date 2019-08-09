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أخبار محلية > بالفيديو .. كيف تنظم إدارة الحشود بالمسجد الحرام دخول مئات الآلاف من المصلين وخروجهم؟
09/08/2019   2:36 ص

بالفيديو .. كيف تنظم إدارة الحشود بالمسجد الحرام دخول مئات الآلاف من المصلين وخروجهم؟

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نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة مقطع فيديو يوضح الجهود التي تبذلها إدارة الحشود في القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام.

وأظهر المقطع كيفية تنظيم دخول المصلين عبر بوابات المسجد الحرام وفي الساحات الخارجية.

ويبين المقطع كذلك طريقة ترتيب خروج المصلين من المسجد الحرام بعد انقضاء الصلوات دون حدوث أي زحام، ما يعكس احترافية رجال الأمن العاملين في إدارة الحشود.وفق “أخبار 24”.

بالفيديو .. كيف تنظم إدارة الحشود بالمسجد الحرام دخول مئات الآلاف من المصلين وخروجهم؟

أخبار محلية
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