بالخرج: إدارة المساجد و الدعوة و الارشاد تحدد مصليات عيد الأضحى المبارك

اعتمد مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الخرج فضيلة الشيخ نواف بن صغير الشمري المصليات والجوامع التي ستقام فيها صلاة العيد بمحافظة الخرج وذكر فضيلته أن العدد الإجمالي للمواقع التي ستقام فيها صلاة العيد ٦٤ موقعا منها ( ١٦) مصلى و ( ٤٨ ) جامعا في مختلف أحياء المحافظة وهجرها وسيكون دخول الخطباء في تمام الساعة ٥،٤٠ صباحاً.
كما أوضح فضيلته بأنه في حال وجود تقلبات في الطقس أو غبار او عواصف فإن الصلاة سوف تنتقل من المصليات إلى الجوامع البديلة على النحو التالي :
من مصلى العيد الكبير بوسط السيح إلى جامع الملك عبدالعزيز، مصلى العيد الكبير بغرب السيح إلى جامع عبدالعزيز العسكر بحي غرناطة، مصلى العيد بالهياثم إلى جامع الشيخ فيصل بن حشر، مصلى العيد الشمالي باليمامة إلى جامع اليمامة القديم، مصلى العيد الجنوبي باليمامة إلى جامع ابن حجر العسقلاني باليمامة، مصلى العيد بالسلمية إلى جامع السلمية، مصلى العيد في الوسيطاء إلى جامع الوسيطاء، مصلى العيد في البدع إلى جامع البدع، مصلى العيد في الناصفة إلى جامع الناصفة، مصلى العيد في البرة إلى جامع البرة، مصلى العيد في الرفايع إلى جامع الرفايع، مصلى العيد في الرفاع إلى جامع الرفاع، مصلى العيد في الراشدية إلى جامع الراشدية، مصلى العيد بمزرعة مشيرفة إلى جامع مشيرفة، مصلى العيد بحي محطة القطار إلى جامع حي القطار.
نسأل الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال