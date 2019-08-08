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أخبار المناطق > 500 كشافا يساندون وزارة الصحة في المشاعر المقدسة
08/08/2019   6:54 م

500 كشافا يساندون وزارة الصحة في المشاعر المقدسة

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تواصل جمعية الكشافة العربية السعودية عبر معسكرات الخدمة العامة  في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أعمالها المساندة لجهود وزارة الصحة في عددٍ من المستشفيات والمراكز الصحية .
وأوضح قائد مجموعة الصحة عبدالرحمن عبدالله ابودجين، أن الفرق الكشفية تم تدريبها للتعامل مع الحجاج داخل المستشفيات والمراكز الصحية في مكة والمشاعر المقدسة، بهدف تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام بالتعاون مع وزارة الصحة ، حيث تم توزيع الكشافة بشكل منظم داخل العيادات للعمل على فترات لتغطية موسم الحج .
وبين ابودجين أن جمعية الكشافة جنّدت أكثر من 500 كشافا وقائد  للعمل مع وزارة الصحة ضمن أعمالها بمعسكرات الخدمة العامة، بحيث سيكون عملهم في ( 10 ) مراكز صحية ، و ( 10 ) مستشفيات في المشاعر ومكة المكرمة ، تتلخص مهامهم في تنظيم دخول الحجاج والمراجعين، وتوجيههم داخل العيادات ، ومباشرة الحالات الإسعافية البسيطة ، والمساعدة في نقلهم إلى وجهاتهم في حال احتاجوا لإرشاد داخل المشاعر المقدسة.

500 كشافا يساندون وزارة الصحة في المشاعر المقدسة

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