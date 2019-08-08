هياثم منتجة .. أولى مبادرات بلدية الهياثم للأسر المنتجة تسجل نجاحاً واشادة (صور)

انطلقت أولى فعاليات مبادرة بلدية الهياثم ( هياثم منتجة) لدعم الأسر المنتجة على مدى ثلاثة أيام مطلع هذا الشهر ابتداء من الأحد الماضي بإشراف مباشر من عضو بلدي الهياثم الأستاذة عفاف بنت مبارك القحطاني ومتابعة رئيس بلدية الهياثم الأستاذ سعد بن محمد العجالين والتي تهدف إلى دعم الأسر المنتجة في مدينة الهياثم وإمتدادها لتصل لكافة محافظة الخرج وضواحيها وأوضح العجالين للخرج اليوم أنها تأتي تمشياً مع رؤية المملكة 2030 ومواكبة لإهداف برنامج التحول الوطني2020 لتحفيز المنشأت الصغيرة والمتناهية الصغر ومساعدتها على النمو والتوسع وتشجيع ريادة الأعمال .
وذكرت القحطاني للخرج اليوم أن زيارة رئيس بلدية الهياثم لأركان الأسر المنتجة وثناؤه على منتجاتهم وتشجيعهم والشراء منهم كان له أثره الفعّال من خلال تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وإحساسهم بأهمية مشاريعهم وتحفيزهم على العطاء والمشاركة المجتمعية الفاعلة، وأشارت القحطاني إلى أهمية تنمية هذه المبادرة لما لها من أثر في نجاح مشاريع الأسر المنتجة منوهة إلى أن النجاح في مثل هذه المشاريع عامل مهم لإنجاح التنمية في المنطقة والعمل على تعزيز وإبراز دور المرأة السعودية وتمكينها اقتصادياً كما قدمت القحطاني شكرها وتقديرها لرئيس بلدية الهياثم حيث كان له الفضل بعد الله عز وجل في دعم هذه المبادرة مثمنة دوره في تشجيع الأسر المنتجة وذلك من خلال جولته على الأسر المنتجة في يوم إنطلاقة المبادرة وتشجيعهم واحاطتهم بتسهيل استخراج التصاريح ، كما قدم العجالين شكره وتقديره لعضو بلدي الهياثم الأستاذة عفاف القحطاني على مشاركتها الفاعلة في البلدية وحرصها على خروج مبادرة ( هياثم منتجة) على أكمل وجه وخدمتها لدينها ووطنها .
من جهة ثانية عبرت عدد من الأسر عن سعادتها بالمشاركة ومساعدتها لتحقيق تطلعات مستقبلية فتقول أم سارة : ساعدتني المبادرة في البيع حيث أني لا أملك محل ولا أملك حساب فيه متابعين فسهلت علي بيع بضاعتي كثيراً فلهم الشكر .
وتقول أم رائد كانت المبادرة لي إعلان بدون مقابل فى عرض مجموعة من مشروعى وكانت المبادرة طريق للتعريف بي وبمنتجاتي مضيفة أن المبادرة بآليتها المقدمة لهم وفرت الإنارة الجيدة والمكان الجيد والطاولات والمسلتزمات الأخرى .
أما أم عزام فتقول جزاكم الله خيراً على هذه المبادرة الجميلة فقد كانت أول تجربة لي وجاءت بفضل الله جيدة .
وأم عوض قدمت شكرها لكل ما قدم لهم في المبادرة من تسهيلات ممدحة التجربة والتي تشاركها الرأي أيضاً أم الدانة .