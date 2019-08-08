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أخبار محلية > موبايلي تستقبل حجاج بيت الله بهدايا متنوعة
08/08/2019   6:43 م

موبايلي تستقبل حجاج بيت الله بهدايا متنوعة

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جريًا على عادتها السنوية في مواسم الحج، توزع شركة اتحاد اتصالات “موبايلي” المياه المبردة والمظلات الشمسية وحقائب الظهر على حجاج بيت الله الحرام، وذلك من خلال فروعها ونقاط بيعها المنتشرة في المشاعر المقدسة والمواقيت والمنافذ البرية والبحرية.

وقال المهندس سلمان البدران الرئيس التنفيذي لشركة “موبايلي” أن هذه المبادرة تأتي بهدف عكس كرم الضيافة والترحاب الذي تتميز به المملكة ولإبراز الصورة الذهنية الإيجابية لها، فمن المعروف أن تجربة الحج تبقى في الذاكرة. ومن هذا المنطلق، يستوجب إبراز الصورة التي تليق بقيمة أرض الحرمين الشريفين، وينسجم مع الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله.

وانطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية واستشعارها لشرف خدمة ضيوف الرحمن، تواصل “موبايلي” وللعام الحادي عشر على التوالي تعاونها المميز مع إمارة منطقة مكة المكرمة من خلال حملات توعية الحجاج لرفع المستوى التوعوي لضيوف الرحمن.

من جهة أخرى، تتعاون “موبايلي” مع مختلف الجهات الحكومية والأهلية العاملة في الحج عبر إرسال رسائل نصية توعوية للحجاج، كما سخرت منصاتها على شبكات التواصل الاجتماعي لدعم الجهود التي تبذل في سبيل التيسير على الحجاج.

موبايلي تستقبل حجاج بيت الله بهدايا متنوعة

أخبار محلية
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