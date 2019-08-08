أسواق عبدالله العثيم تدشن خامس فروعها في محافظة جدة

دشن الأستاذ عبدالعزيز عبدالله العثيم الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة أسواق عبدالله العثيم شركة أسواق عبدالله العثيم أمس الثلاثاء أحدث فروع الشركة بحي العزيزية بمدينة جدة، وخامس فروع الشركة في المحافظة، والذي يحمل الرقم 226 على مستوى المملكة، وتم الافتتاح بحضور عدد من موردي ومنسوبي الشركة وجمع غفير من عملاء أسواق عبدالله العثيم، موضحاً بأن هذا الافتتاح هو امتداد لنهج الشركة في التوسع والتطوير وتحقيق المزيد من النمو لسلسلة فروعها داخل وخارج المملكة، للوصول إلى أكبر قاعدة من العملاء وتقديم خدماتها المتميزة على نطاق جغرافي واسع، إضافة لتطوير فروعها الحالية، ويؤكد التزامها في إيصال المنتجات الاستهلاكية والأصناف الغذائية لعملائها في كافة محافظات ومدن المملكة طبقاً للنهج الذي تسير عليه الشركة، واضعة في أعلى هرم أولوياتها رضا العملاء والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمتسوق، مضيفاً بأن وصول شبكة الفروع إلى 226 فرعاً يواكب التطور الذي يشهده القطاع الخاص بالمملكة وقطاع التجزئة تحديداً، مشيراً في الوقت ذاته للدور الهام الذي تلعبه الشركة في خلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي، مؤكداً على أن انتشار فروع الأسواق في كافة مدن المملكة يُحملها مسؤولية كبرى تتمثل في دورها الفعال لتطوير واستقطاب الكفاءات الوطنية، وتوظيف الشباب السعودي وفق مستهدفات تحقيق رؤية المملكة 2030 تحت مظلة حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، و ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.
وأضاف بأن قرار التوسع في محافظة جدة جاء نظراً لمكانتها المتميزة في السوق المحلي، والتي تعد من المناطق المستهدفة من الشركة لزيادة قاعدة فروعها فيها، التي ستخدم نطاقاً جغرافياً واسعاً من سكان أحياء وسط جدة، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية مستندة على ثقة العملاء التي اكتسبتها وتعززت على مدى السنوات الماضية، وتلبية للطلب المتزايد من قبل العملاء لتوفير احتياجاتهم المختلفة من المنتجات الاستهلاكية والغذائية، والتزامها المستمر بتقديم العروض المتميزة والمبتكرة على العديد من الأصناف التي تلبي متطلبات وحاجات الأسرة بأقل الأسعار وأكثرها توفيراً وتناسب شرائح المجتمع كافة، ومشيراً إلى أن الفرع الجديد يحظى بموقع مميز على طريق الملك فهد، بحي العزيزية في وسط مدينة جدة، والذي يعد من أهم الأحياء الحيوية والتجارية بالمدينة، وتم تشييده على مساحة إجمالية تبلغ 2908 متراً مربعاً، و ويتمتع الفرع الجديد بتصميم وشكل مميز يتيح عرضاً واضحاً ومنظماً لجميع المنتجات والأصناف، ومجهز بأحدث التقنيات والمعدات ويتميز بكوادر بشرية مؤهلة وبأطقم عمل متخصصة على أعلى مستوى لتقديم أفضل الخدمات للعملاء.
وتضمن برنامج الافتتاح عروضاً قوية على مئات الأصناف إضافة إلى المزايا الخاصة للعملاء الذين يحملون بطاقة برنامج الولاء اكتساب، حيث توفر أسواق عبدالله العثيم الاشتراك المجاني في برنامج اكتساب لجميع العملاء داخل وخارج المملكة من خلال نقاط البيع في جميع فروعها أو من خلال التسجيل في الموقع الإلكتروني لأسواق عبدالله العثيم www.othaimmarkets.com) ) أو من خلال تطبيق أسواق عبدالله العثيم واكتساب للبرامج الذكية، وذلك للاستفادة من الخصومات الحقيقية والعروض المميزة التي يقدمها البرنامج للمتسوقين.