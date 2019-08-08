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أخبار محلية > من هو الشيخ محمد آل الشيخ المكلف بخطبة عرفة
08/08/2019   3:56 م

من هو الشيخ محمد آل الشيخ المكلف بخطبة عرفة

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صدر اليوم الخميس توجية كريم بتكليف عضو هيئة كبار العلماء الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ خطيبًا ليوم عرفة، حيثُ يعتبر آل الشيخ أحد أكبر المراجع في الحديث الشريف وروايته وتفسيره.

وكان قد صدر أمر كريم في عام 1439 بتعيينه رئيساً لمجمع خادم الحرمين الشريفين للحديث النبوي في المدينة المنورة.

والتحق آل الشيخ بعد دراسة الثانوية بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، ثم التحق بالمعهد العالي للقضاء وتخرج بدرجة الماجستير، وعمل محاضراً في كلية الشريعة ما يقارب العشر سنوات.

كما شغل وظيفة عضو إفتاء برئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء عام 1421 هـ، ثم عضوا بهيئة كبار العلماء عام 1426 هـ، ثم عضوا متفرغا في اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى المتفرعة من هيئة كبار العلماء في عام 1426 هـ، ويرأس مجلس الأوقاف الفرعي بمنطقة الرياض، وتولى أيضا الخطابة بجامع الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ بالرياض.وفق “أخبار 24”.

من هو الشيخ محمد آل الشيخ المكلف بخطبة عرفة

أخبار محلية
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