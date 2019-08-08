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أخبار محلية > “الجوازات” تصدر قرارين بحق مخالفين لأنظمة الحج وتشهر بهما
08/08/2019   3:55 م

“الجوازات” تصدر قرارين بحق مخالفين لأنظمة الحج وتشهر بهما

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أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية الموسمية في مراكز مداخل مكة المكرمة قرارين إداريين بحق وافدين مخالفين لقيامهما بنقل حجاج غير نظاميين.

وتضمنت العقوبات المنفذة بحقهما التشهير والسجن والغرامة المالية والترحيل والمطالبة قضائياً بمصادرة المركبة المستخدمة في عملية النقل وذلك على النحو التالي:

1- معاقبة المخالف الوافد سهيل عبدالقادر خليل بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، ودفع غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال، والمطالبة قضائياً بمصادرة وسيلة النقل المستخدمة، والترحيل بعد تنفيذ العقوبة.وفق “أخبار 24”.

2- معاقبة المخالف الوافد غلام رسول محمد النور بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوماً، ودفع غرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال، والترحيل بعد تنفيذ العقوبة.

ودعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين كافة إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، ومبادرة من يرغب منهم الحج بالحصول على التصريح اللازم ووفق الإجراءات النظامية.

“الجوازات” تصدر قرارين بحق مخالفين لأنظمة الحج وتشهر بهما

أخبار محلية
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