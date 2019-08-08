“الطيران المدني” تكشف عن مستوى رضا المسافرين في 4 مطارات خلال شهر يوليو

شارك أكثر من 700 ألف مسافر في إحصائية مستوى رضا المسافرين عن جودة الخدمات، في مطارات الملك خالد الدولي بالرياض، والملك عبد العزيز الدولي بجدة، والملك فهد الدولي بالدمام، والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.
وقالت الهيئة العامة للطيران المدني إن نسبة رضا المسافرين لشهر يوليو الماضي وصلت لمستوى 73%، وهي ذات النسبة لشهر يونيو الماضي.
وبحسب الإحصائية سجل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، ارتفاعاً في نسبة رضا المسافرين عن الخدمات المقدمة بـ 80% مقارنة بشهر يونيو الماضي، إذ كانت 77%.
كما ارتفعت نسبة الرضا في مطار الملك فهد الدولي بالدمام إلى 74% مقارنة بالشهر الماضي، إذ كانت 73%، في حين سجل كل من مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة خلال شهر يوليو 74% و 60% نسبة رضا المسافرين عن الخدمات المقدمة وهي ذات النسبة لشهر يونيو الماضي.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني، تقوم بجولات ميدانية بشكل دوري في المطارات، وتُصدر تقارير شهرية عن مستوى رضا العملاء وملاحظاتهم على الخدمات المقدمة، بهدف العمل على تحسين وتطوير تلك الخدمات المقدمة للمسافرين ومرتادي مطارات المملكة.