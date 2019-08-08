كشف برنامج “حساب المواطن” عن تفاصيل الدفعة الـ21 من الدعم المخصص للمستفيدين المكتملة طلباتهم عن شهر أغسطس 2019، والتي تم إيداعها اليوم الخميس.
وذكر البرنامج أنه أودع 2.6 مليار ريال في حسابات المستفيدين، فيما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة أكثر من 14.5 مليون ريال.
وأضاف أن نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة بلغت 83%، وعددهم 12.5 مليون مستفيد، وتابع.. بأن 44% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1049 ريالا للأسرة الواحدة.
وذكر المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني، أن أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 مليون مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين أكثر من 1.5 مليون مستفيد.
وأشار إلى أن إجمالي المدفوعات منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الحالية بلغ أكثر من 50 مليار ريال، بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ 1 دفعة أكثر من 370 مليون ريال.
وفق “أخبار 24”.