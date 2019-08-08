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أخبار محلية > منع سفر طفلة بعمر عامين يفسد رحلة عائلة كويتية إلى أوروبا
08/08/2019   3:52 م

منع سفر طفلة بعمر عامين يفسد رحلة عائلة كويتية إلى أوروبا

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تسبب رفض أمن المنافذ في مطار الكويت الدولي إخراج طفلة كويتية تبلغ من العمر سنتين في إفساد رحلة عائلتها إلى أوروبا.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى أن العائلة تفاجأت بعد تقديمهم جوازات سفرهم لموظف منفذ المطار، بأن جواز سفر طفلتهم مطلوب للضبط والإحضار مع حامله.

وبعد التحقق تبين أن الأم سبق وتقدمت ببلاغ عن فقدان جواز ابنتها، وعندما وجدته لم تبلغ وزارة الداخلية وقامت بالحجز والتوجه للمطار دون علمها أن النظام لن يسمح بمغادرة الطفلة بعد البلاغ.

وذكر مصدر أمني وفقا لـ”الرأي الكويتية” أنه لم يتم السماح للطفلة بالمغادرة مع أسرتها ولذلك ألغى جميع أفراد الأسرة رحلتهم.

وأضاف أنه في حال البلاغ عن فقدان جواز سفر يتم التعميم على جميع منافذ الدولة بضبط وإحضار جواز السفر وحامله، ورفعه من نظام المنافذ كإجراء أمني حتى لا يتم استغلاله من قبل شخص آخر.

منع سفر طفلة بعمر عامين يفسد رحلة عائلة كويتية إلى أوروبا

أخبار محلية
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