تأهيل كتف الشهري في أسبوعين

تجاوز يحيى الشهري؛ لاعب فريق النصر لكرة القدم، المرحلة الأولية من برنامجه التأهيلي الذي امتد نحو شهرين في دبي بعد أن أوضحت الفحوص الطبية المبدئية التي أجراها له مستشفى “الفيفا” تعافيه من آلام الكتف إثر إجرائه عملية جراحية أواخر رمضان الماضي بالمستشفى نفسه.
ومنح الجهاز الطبي للشهري؛ الضوء الأخضر في التدريبات اللياقية والبدنية بشكل انفرادي مع ناديه لمدة ما يقارب أسبوعين في مقر نادي النصر؛ حيث ينتظر أن ينضم بعدها إلى التدريبات الجماعية في حال تجاوبه مع المرحلة التأهيلية الثانية المعدة له، قبل أن يكون جاهزا للمشاركة بشكل رسمي ما بين الجولتين الثانية والثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.
فنيا، ينتظر أن تغادر بعثة النصر، السبت المقبل، عبر “طيران الاتحاد” إلى دبي؛ لملاقاة الوحدة الإماراتي في إياب دور الـ 16 من دوري ابطال آسيا بعد أن انتهى لقاء الذهاب 1/1. وكسب النصر المجزل وديا أمس 1 / 0 سجله خالد الغوينم.وفق “أخبار 24”.
وسيجري الفريق تدريبا وحيدا، الأحد المقبل، قبل خوض المباراة في اليوم الذي يليه، على أن تعود البعثة مباشرة بعد المباراة إلى الرياض. وسينتظم الدولي النيجيري أحمد موسى؛ في التدريبات، على أن يخضع لبرنامج لياقي خاص قبل انضمامه إلى التدريبات الجماعية.