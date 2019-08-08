ينتظر أن تصدر لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قراراً بحق مدافع النادي الأهلي السعودي دي سوزا بسبب الألفاظ المسيئة في مواجهة الأهلي والهلال في لقاء الذهاب لدور الثمانية لدوري أبطال آسيا، أول من أمس (الثلاثاء) في جدة، والتي انتهت بفوز الهلال بأربعة أهداف مقابل هدفين، إذ أطلق سوزا ألفاظاً خادشة للحياء تجاء بعض لاعبي الهلال في الدقائق الأخيرة من المباراة، ربما سيرفعها حكم المباراة في تقرير المباراة، بالإضافة إلى أن الالفاظ ظهرت واضحة من خلال شاشة التلفزيون التي ستستعين بها الانضباط الآسيوي لإصدار قرار، والذي قد يكون قبل مواجهة الرد الثلاثاء المقبل على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.وفق “الرياض”.
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