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اخبار رياضية > عطيف: الاتحاد غير مقنع.. والنصر بلا هوية
08/08/2019   3:48 م

عطيف: الاتحاد غير مقنع.. والنصر بلا هوية

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أكد نجم المنتخب السعودي السابق، عبده عطيف، أن الاتحاد والنصر لم يظهرا بالمستوى المتوقع في الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وفاز الاتحاد على ذوب آهن أصفهان الإيراني بهدفين مقابل هدف، فيما سقط النصر في فخ التعادل الإيجابي ضد الوحدة الإماراتي، ليصعب مهمته في مباراة الإياب التي ستُقام في أبو ظبي الأسبوع المقبل.

وعلق عبده عطيف على أداء العميد في ثمن النهائي قائلًا: “الاتحاد بدايته غير مقنعة في البطولة الآسيوية، ويُعتبر من أكثر مكاسب الفريق هو اللاعب عبدالإله المالكي”.وفق “المواطن”.

وتحدث نجم المنتخب السعودي السابق، على أداء العالمي قائلًا: “النصر في البطولة الآسيوية بلا هوية أو حلول باستثناء جوليانو وحمد الله”.

وتابع عطيف خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “الحد من تواجد العنصر الأجنبي أثر سلبًا على مستوى النصر والاتحاد في البطولة الآسيوية”.

عطيف: الاتحاد غير مقنع.. والنصر بلا هوية

اخبار رياضية
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