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اخبار رياضية > 349 ريالا سعر قميص بطل الدوري
08/08/2019   3:48 م

349 ريالا سعر قميص بطل الدوري

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في الوقت الذي دشنت فيه إدارة نادي النصر أطقم الفريق الجديد التي سيخوض بها منافسات الموسم الرياضي الجديد، لم يكن الإقبال على شراء قمصان أبطال الدوري بالصورة المتوقعة، برغم إتاحة فرصة التصوير مع الكأس التي حققوها الموسم الماضي.

وأدخل النصراويون الفيروزي والأخضر والوردي لحراس المرمى، إذ تم تخصيص لأول مرة تي شيرت للرجال والنساء بلونين مختلفين، الأصفر الفاتح للرجال، والغامق للنساء، مع تغيير بسيط في لون الشعار، وحددت قيمة قمصان الرجال بـ349 ريالا، وللنساء 329 ريالا، وسعر الشورت 129 ريالا، فيما حددت أسعار قمصان الأطفال وحراس المرمى بـ 199 ريالا.وفق “عكاظ”.

349 ريالا سعر قميص بطل الدوري

اخبار رياضية
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