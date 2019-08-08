نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > بالصور.. #الشعلة يواصل تدريباته أمس الأربعاء
08/08/2019   12:03 م

بالصور.. #الشعلة يواصل تدريباته أمس الأربعاء

+ = -
4733

واصل الفريق الأول لكرة القدم تدريباته مساء أمس الأربعاء ،ركز من خلاله الجهاز الفني على الجوانب اللياقية والبدنية .

بالصور.. #الشعلة يواصل تدريباته أمس الأربعاء

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885057278.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.